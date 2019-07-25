محطات في حياة الرئيس التونسي قايد السبسي

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توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس عن عمر ناهز 93 عاما، وفيما يلي أبرز محطات حياته:

الباجي قائد السبسي من مواليد 26 نوفمبر 1926 بمنطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

هو محام وسياسي تخرج من كلية الحقوق بباريس عام 1950 ليمتهن المحاماة بداية من 1952 قبل أن يتولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.

ناضل منذ شبابه ضمن الحزب الحر الدستوري الجديد وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية قبل أن يعين سنة 1963 مديرا عاما للأمن الوطني.

عين السبسي سنة 1965 وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع الوطني من 1969 إلى 1970، قبل تعيينه في 12 يونيو 1970 سفيرا لتونس بباريس ثم ببون ألمانيا بداية من 1987.

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تم تجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده لإصلاح النظام السياسي قبل أن يطرد منه سنة 1974 لينضم سنة 1978 لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة أحمد المستيري، وتولى في تلك الفترة إدارة مجلة ديمقراطية المعارضة.

عاد السبسي إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي آنذاك، ليعين في 15 أبريل 1981 وزيرا للخارجية وعرف بدوره الدبلوماسي الهام في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

انتخب سنة 1989 عضوا بمجلس النواب قبل أن يتقلد منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991 ليعود إثر ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة.

عين في فبراير 2011 وزيرا أول في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب ثورة 14 يناير 2011 وفي يونيو 2012 أعلن عن تأسيس حركة نداء تونس التي تحصلت على 86 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 والباجي قائد السبسي متزوج وأب لأربعة أبناء.