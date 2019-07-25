كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الباكستانية تنظم مسيرات احتجاجية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجمع الآلاف من أنصار أحزاب المعارضة الباكستانية في جميع أنحاء البلاد، لمطالبة رئيس الوزراء عمران خان على الاستقالة عما يقولون، إنه فشل في التعامل مع الاقتصاد الضعيف في البلاد.

وكما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن وكالة "أسوشييتد برس"، أحيت مظاهرات، اليوم الخميس، التي أطلق عليها "اليوم الأسود"، الذكرى السنوية الأولى للانتخابات البرلمانية التي أوصلت "خان" إلى الحكم.

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وقال المعارضون السياسيون لـ"خان"، إن الجيش الباكستاني تدخل في تلك الانتخابات نيابة عنه، وهي مزاعم نفاها الجيش.

حضر نحو 10 آلاف شخص مظاهرة للمعارضة في مدينة بيشاور الشمالية الغربية. ومن المقرر عقد مسيرات مماثلة في مدن كبرى أخرى.

وجاءت المظاهرات، بعد أقل من أسبوعين من قيام الشركات الباكستانية بإضراب لمدة يوم ضد الضرائب، والذي تقول المعارضة، إنه تم فرضها كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي الأخيرة البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لباكستان.