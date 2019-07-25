كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تدرس كيفية الرد على زيادة نفقات البحرية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد البحرية الهندية، الأدميرال كارامبير سينج، إن تركيز الصين على قواتها البحرية "ليس بالأمر الجديد" ويتماشى مع طموح أن تصبح قوة عالمية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان لدى الهند أي خطة مستقبلية للرد على زيادة نفقات البحرية الصينية، قال الأدميرال سينج، إن على البحرية الهندية أن ترى كيف يمكنها أن تتماشى مع "نية" الصين، بالنظر إلى ميزانيتها ومواردها المحدودة.

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وأضاف "سينج"، لوسائل الإعلام على هامش الندوة الدولية "بناء الأمة من خلال بناء السفن" في نيودلهي، اليوم الخميس: "لقد تم تحويل الكثير من الموارد من أسلحة أخرى إلى جيش التحرير الشعبي الصيني بوضوح بما يتماشى مع نيتها لتصبح قوة عالمية ... علينا أن نراقب ذلك ونرى كيف يمكننا الرد في حدود ميزانيتنا والقيود لدينا".

جاء البيان، بعد يوم من عرض وثيقة بعنوان: "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد" تركيز متزايد على البحرية الصينية. كما أشارت إلى أن بكين تتطلع إلى ما هو أبعد من دور الصين العسكري في المحيط الهادئ.

وتشير الوثيقة إلى أن: "جيش التحرير الشعبى الصينى يعمل بنشاط على تعزيز الأمن الدولي والتعاون العسكري ويحسن الآليات ذات الصلة لحماية المصالح الخارجية للصين. لمعالجة أوجه القصور في العمليات الخارجية والدعم، فإنه يبني قوات البحار البعيدة، وتطوير المرافق اللوجستية في الخارج، ويعزز القدرات في تحقيق تنوعها المهام العسكرية".