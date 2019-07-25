كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صواعق البرق تقتل 51 شخصا على الأقل في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 51 شخصا على الأقل وجرح 9 آخرون جراء إصابتهم بصواعق البرق في ولايتي جارخند وبيهار شرقي الهند.

وقالت الشرطة الهندية، يوم الأربعاء، إن 39 شخصا قتلوا في اثنتي عشرة منطقة من ولاية بيهار، فيما توفي الـ12 المتبقون في أربع مناطق مختلفة من ولاية جارخند.

Advertisements

وقتل 5 أشخاص في منطقة جامتارا بعد أن فرغوا من الاستحمام في بركة قريبة ووقفوا تحت جسر تعرض لصاعقة قوية، كما قتل اثنان آخران في منطقة رامجار أثناء وقوفهم تحت شجرة لمتابعة مباراة كريكت.

يذكر أن السلطات الهندية تخطط لدفع تعويضات لأسر المتوفين، فيما يستمر تقديم العلاج للمصابين.