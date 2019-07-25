تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم، ستة مراكز في الترتيب الجديد للمنتخبات، الذي أصدره اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بالرغم من خروجه من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.
وقفزت “أسود الأطلس” إلى المركز 41 عالميا، بمجموع 1461 نقطة، بعدما كانت تحتل الرتبة 47، يونيو الماضي، برصيد 1429 نقطة، كما احتل المنتخب الوطني المركز الخامس إفريقيا، بعد منتخبات السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر.
وتسلق المنتخب الجزائري بعد تتويجه بـ”الكان”، ترتيب الاتحاد الدولي للعبة، بـ28 مركزا، إذ بات يحتل الرتبة 40 بمجموع 1463نقطة، علما أنه كان يتواجد في المركز 68، برصيد 1346 نقطة، وذلك في الترتيب الماضي.
وعلى الصعيد العالمي حافظ منتخب بلجيكا على مركزه الأول، بينما ارتقى البرازيل للوصافة، عقب فوزه بـ”كوبا أمريكا”، في حين تراجع بطل العالم، المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم مشاركته المخيبة في الـ”كان”.. المغرب يتقدم في ترتيب “الفيفا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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