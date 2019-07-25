عاجل…الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

بعد ساعات من دخوله للمستشفى، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس، الباجي قايد السبسي.

فبعد أيام قليلة من تعافيه، وظهوره في الإعلام لمرات قليلة بعدها، عاد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي إلى المستشفى، ليلة أمس على إثر وعكة صحية مفاجئة.

وقالت وسائل إعلام محلية، ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة، لتكون هذه المرة، هي المرة الثانية، التي ينقل فيها السبسي إلى المستشفى في ظرف شهر واحد.

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وفي ذات السياق، قال حافظ قايد السبسي، ابن الرئيس، إن والده نقل إلى المستشفى العسكري، إثر “توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي، الذي تعرض له خلال الفترة الماضية”.

وكان السبسي قد نقل في حالة حرجة، قبل أيام، إلى المستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.

يذكر أن السبسي يبلغ من العمر 92 سنة، وأصبح من أبرز الشخصيات التونسية، منذ الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011