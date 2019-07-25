السلطات تهدم “برارك” في سلا.. ومتضررون يشتكون: “تعرضنا للظلم وما عندناش باش نكريو” – فيديو

فككت السلطات المحلية في سلا، أمس الثلاثاء، دور الصفيح الموجودة في حي تابريكت بعدما استفاد القاطنون بها في المقابل من بقع أرضية، لكن عددا منهم أبدى تظلمات على العملية.

ويشتكي عدد من المعنيين بالقرار بعدم قدرتهم على تأمين مبالغ مالية لكراء منازل في انتظار بناء مساكن خاصة بهم، “ما عنداش فين نمشيو” تقول إحدى السيدات المتضررات.

من جهة أخرى، عبرت إحدى العائلات عن شعورها بالحيف، والظلم أثناء عملية توزيع البقع على المستفيدين، وذلك بتجاهل عدد الأسر المكونة لهذه العائلة.

وقال “اليعقوبي سعيد” إن السلطات اكتفت بمنح العائلة المكونة من 4 أسر بقعة أرضية واحدة بخلاف ما قامت به تجاه باقي المستفيدين، الذين منحت لكل اثنين منهم بقعة أرضية.