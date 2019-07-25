فككت السلطات المحلية في سلا، أمس الثلاثاء، دور الصفيح الموجودة في حي تابريكت بعدما استفاد القاطنون بها في المقابل من بقع أرضية، لكن عددا منهم أبدى تظلمات على العملية.
ويشتكي عدد من المعنيين بالقرار بعدم قدرتهم على تأمين مبالغ مالية لكراء منازل في انتظار بناء مساكن خاصة بهم، “ما عنداش فين نمشيو” تقول إحدى السيدات المتضررات.
من جهة أخرى، عبرت إحدى العائلات عن شعورها بالحيف، والظلم أثناء عملية توزيع البقع على المستفيدين، وذلك بتجاهل عدد الأسر المكونة لهذه العائلة.
وقال “اليعقوبي سعيد” إن السلطات اكتفت بمنح العائلة المكونة من 4 أسر بقعة أرضية واحدة بخلاف ما قامت به تجاه باقي المستفيدين، الذين منحت لكل اثنين منهم بقعة أرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تهدم “برارك” في سلا.. ومتضررون يشتكون: “تعرضنا للظلم وما عندناش باش نكريو” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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