اعتقال مسن ضُبط مع طفلة داخل غرفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة أربعة مشتبهين في شقة استجمامية (تسيمر) في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ظهر اليوم الخميس، بعد أن ضبطت مُسنّا (70 عاما) بغرفة مع طفلة قاصر (12 عاما).

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة والدة الطفلة (38 عاما) وعمتها (40 عاما)، وصاحب الشقة (63 عاما) كذلك، بعد أن خلصت الطفلة من الغرفة. وعلى الفور، قام موظفو الشؤون الاجتماعية بإحالة الطفلة لإجراء فحوصات للاشتباه بتعرضها لمخالفات جنسية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الأربعة، في جلسة مغلقة.