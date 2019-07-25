ابنة بوتين تكشف في ظهور نادر عن مشروع بـ 625 مليون دولار

أطلّت ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا فورونتسوفا، في ظهور علني نادر، حيث كشفت عن مشروع طبي جديد بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 625 مليون دولار)، يهدف إلى علاج السرطان.
وأعلنت الإبنة البالغة من العمر 33 عاماً أنّها شريكة في ملكية شركة الرعاية الصحية العملاقة "نوميكو"، والتي تشارك الآن في أكبر مشروع استثماري في القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية في روسيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء 24 تموز 2019.
وتبلغ مساحة مبنى شركتها 200 ألف كلم مربّع، وسيكون قادراً على استيعاب 20 ألف مريض، وينفذ 10 آلاف عملية جراحية بعد عام من افتتاحه في 2021.
وقال جليب ميخائيلك، مؤسس سلسلة عيادات مرموقة، لصحيفة "BBC Russia": "سيشبه الأمر متجراً ضخماً للخدمات الصحية، سيشمل كل شيء من الخدمات التشخيصية وخدمات العيادات المتعددة إلى أعقد أنواع الرعاية الطبية".
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