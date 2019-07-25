ابنة بوتين تكشف في ظهور نادر عن مشروع بـ 625 مليون دولار

وظهرت "الإبنة السرية" للعلن، مقدمةً حواراً تلفزيونياً عن مشروعها التجاري، ويُقال إنّها تسكن في شقة علوية في العاصمة الروسية موسكو تُطلّ على السفارة الأميركية.

وأعلنت الإبنة البالغة من العمر 33 عاماً أنّها شريكة في ملكية شركة الرعاية الصحية العملاقة "نوميكو"، والتي تشارك الآن في أكبر مشروع استثماري في القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية في روسيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء 24 تموز 2019.



وتبلغ مساحة مبنى شركتها 200 ألف كلم مربّع، وسيكون قادراً على استيعاب 20 ألف مريض، وينفذ 10 آلاف عملية جراحية بعد عام من افتتاحه في 2021.

وقال جليب ميخائيلك، مؤسس سلسلة عيادات مرموقة، لصحيفة "BBC Russia": "سيشبه الأمر متجراً ضخماً للخدمات الصحية، سيشمل كل شيء من الخدمات التشخيصية وخدمات العيادات المتعددة إلى أعقد أنواع الرعاية الطبية".

