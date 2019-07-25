وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ "وعكة صحية".

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مراسم الدفن.

وكان من المنتظر، أن يتوجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي، الخميس بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لإعلان الجمهورية، وهو اليوم الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري بتونس سنة 1957.

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السبسي تم نقله إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين، على إثر أزمتين صحيتين حادتين، وكان آخر نشاط له الإثنين، باستقباله وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

ووفق الدستور التونسي فإنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك، والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.