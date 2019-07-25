نجل السبسي: والدي في العناية الفائقة والأمور ليست على ما يرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الخضوع للعناية الفائقة في المستشفى الذي تم نقله إليه الخميس مجددا بعدما كان قد دخله عدة أيام في نهاية يونيو/حزيران الماضي إثر إصابته بـ"وعكة صحية".
وقال نجله حافظ قايد السبسي لوكالة فرانس برس إن الرئيس التونسي (92 عاما) "في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام".
كان السبسي قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين، إثر أزمتين صحيتين حادتين، وكان آخر نشاط له الإثنين، باستقباله وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.
الرئيس التونسي من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.
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