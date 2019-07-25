الان تتابع ‏وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، يوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قائد⁧‫السبسي‬⁩، عن عمر ناهز 92 عاما. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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