سقوط عشرات البراميل المتفجرة على ريف حماة الشمالي

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

ألقت الطائرات المروحية التابعة للجيش السوري، عشرات البراميل المتفجرة على ريف حماة الشمالي، صباح اليوم الخميس.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر: “ألقت 10 مروحيات 20 برميلاً متفجراً على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي صباح اليوم، بعد ليلة عنيفة من القصف بالبراميل المتفجرة والتي تجاوزت الـ 30 برميلاً منذ مساء أمس”.

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وأكد القائد العسكري: “تعرضت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي لقصف عنيف حيث تناوبت 7 طائرات مروحية على قصف أحياء المدينة بالبراميل المتفجرة والتي تجاوز عددها 20 برميل، والقت تلك الطائرات ثلاثة براميل متفجرة على قرية السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الغربي”.

وأضاف: “جميع الطائرات التي تناوبت على قصف مدينتي مورك واللطامنة اقلعت من مطار حماة العسكري، بينما قصفت القوات الحكومية السورية والروسية من معسكر بريديج بريف حماة مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بصواريخ عنقودية وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في المنطقة”.

وتشهد مناطق ريف حماة الشمالي وريف لإدلب تصعيداً عسكرياً كبيراً حيث قصفت القوات الحكومية بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة مناطق سيطرة المعارضة، كما قصفت فصائل المعارضة بالقذائف الصاروخية مواقع القوات الحكومية السورية والمدن والبلدات التي تحت سيطرتها في ريفي حماة واللاذقية.

24 – د ب أ