شكرا لقرائتكم اليمن.. الجيش الوطني يتقدم لجبل ناصة الاستراتيجي بالضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر عسكرية في جبهة شمال محافظة الضالع أن القوات المشتركة حققت خلال الساعات الماضية تقدما كبيرا ووصلت إلى محيط جبل ناصة الاستراتيجي المطل على منطقة دمت وسط معارك عنيفة ومستمرة بدأت فجر الأربعاء.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية. وجرح العشرات وتدمير عدد من الآليات العسكرية.
وقالت المصادر إن معارك عنيفة تدور منذ ساعات الصباح في محيط جبل ناصة.
قوات الجيش الوطني، وبحسب مصادر ميدانية أحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات عند المدخل الشمالي للمحافظة أبرزها موقع، الحمراء، والأقواز، والعظم، بالإضافة إلى قرى القهرة، وصولان، والرفقة، غربي منطقة مريس.
وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة وعددا من الأطقم، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
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