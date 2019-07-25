مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلة في كابول

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ "سقوط 5 قتلى و10 جرحى في حصيلة أوليّة لهجوم انتحاري استهدف حافلة تقلّ موظفّين وسط العاصمة الأفغانية ​كابول​". وأفادت وسائل إعلامية بأنّ انفجارين آخرين وقعا في كابول أيضًا.

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