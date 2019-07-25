النشرة: توقيف 3 سوريين في مرجعيون لدخولهم المنطقة خلسة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مخابرات الجيش​ اوقفت في بلدة الطيبة- قضاء ​مرجعيون​ 3 سوريين لدخولهم المنطقة خلسة، وقد تم تسليمهم الى الثكنة العسكرية في مرجعيون للتحقيق معهم واجراء المقتضى القانوني بحقهم".

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