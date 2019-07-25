النشرة: موظفو "مستشفى حاصبيا الحكومي" علقوا إضرابهم الذي استمر شهرا تقريبا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "موظفي "​مستشفى حاصبيا الحكومي​"، علّقوا إضرابهم الّذي استمرّ حوالي الشهر، احتجاجًا على عدم قبض رواتبهم للشهر الثامن على التوالي".

وأوضح أنّه "صدر عن الموظفين بيان، أكّدوا فيه وقف الإضراب وإعادة فتح المستشفى بأقسامها كافّة أمام المرضى، وتقديم الخدمات اللازمة. كما ثمّنوا الجهود الّتي بذلتها فاعليّات البلدة البلديّة والاختياريّة والدينيّة، والوقف إلى جانبهم والتعاون جميعًا لما فيه مصلحة وتفعيل عمل هذا المرفق الصحي".