كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يتقدم لجبل ناصة الاستراتيجي بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية في جبهة شمال محافظة الضالع أن القوات المشتركة حققت خلال الساعات الماضية تقدما كبيرا ووصلت إلى محيط جبل ناصة الاستراتيجي المطل على منطقة دمت وسط معارك عنيفة ومستمرة بدأت فجر الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية. وجرح العشرات وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة تدور منذ ساعات الصباح في محيط جبل ناصة.

Advertisements

قوات الجيش الوطني، وبحسب مصادر ميدانية أحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات عند المدخل الشمالي للمحافظة أبرزها موقع، الحمراء، والأقواز، والعظم، بالإضافة إلى قرى القهرة، وصولان، والرفقة، غربي منطقة مريس.

وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة وعددا من الأطقم، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

كلمات دالّة