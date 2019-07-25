كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 قتيلا من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤول، بمقتل 35 من رجال الشرطة الأفغانية، في هجوم نفذه مسلحو طالبان، استهدف منشآت عسكرية في إقليم "تاخار"، شمالي البلاد.

وأضاف الحاكم السابق للإقليم، سيد محراب الدين، اليوم الخميس، أن 12 شخصاً آخرين، بينهم ستة من الشرطة، أصيبوا في المعركة التي نشبت إثر الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء، واستمرت حوالي خمس ساعات بمنطقة "إشكاميش" بالإقليم.

وأوضح محراب الدين، أن مسلحي طالبان استهدفوا ثلاث نقاط تفتيش وقاعدة للجيش تستخدمها الشرطة الأفغانية.

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وقال عضو المجلس الإقليمي في "تاخار"، مولوي كرمة الله، إن حصيلة قتلى الهجوم وصلت إلى 43 من رجال الشرطة، وإن هناك تسعة في عداد المفقودين.

وأضاف أن مسلحي طالبان انتشروا في القاعدة العسكرية ودمروها قبل أن يرحلوا عنها.