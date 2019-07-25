كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلافات مالية بين قيادات مليشيا الحوثي تعصف بمقاتليها في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت خلافات بين قادة ميدانين لجماعة الحوثي المسلحة حول اقتطاع مبالغ من مخصصاتهم المالية في اانسحاب المئات من عناصرهم من جبهات الساحل الغربي.

وقالت مصادر في القوات الحكومية إن الخلاف تطور بين قادة حوثيين إلى اشتباكات مسلحة دفعت بأحدهم إلى سحب أنصاره الذين ينتمي غالبيتهم الى مديريتي الحيمتين في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن 480 عنصرا حوثيا انسحبوا من جبهة الساحل الغربي نتيجة صراع حاد بين قيادات تنتمي إلى منطقة الحيمتين غربي صنعاء.

ونشبت الخلافات بين القيادي أبو علي فاضل قائد المحور الشمالي الغربي وبين المشرف العسكري لمربع الحيمتين المدعو أبو يحيى الجريدي وعلى إثرها أمر الأخير بانسحاب أنصاره من جبهات الحوثيين بالحديدة.

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وقالت المصادر إن أسباب الخلاف بدأت بقيام علي فاضل بخصم مبالغ مالية من التمويل الخاص بالمحور الذي يبلغ عدد أفراده 3600 عنصر ولمدة ثلاثة أشهر على التوالي، ليستثمرها في شراء عقارات بصنعاء.

وتطور الصراع بين القياديين الحوثيين على نهب الأموال الى اشتباكات مسلحة بعد قيام قائد المحور الشمالي الغربي للمتمردين، بتحريك حملة عسكرية بقيادة قائد المشاة في المحور محمد مجمل لضبط أبو يحيى الجريدي في منطقته ببني منصور.

وعقب الحملة نشبت اشتباكات مسلحة بين الطرفين قبل أن يقوم المسؤول الحوثي لمربع الحيمتين بإصدار أوامر لأنصاره بالانسحاب من جبهة الساحل الغربي بالتوازي مع قيام مسؤول الدفاع الجوي بالحديدة المدعو أبو فتح الكندحي بالإنسحاب مع افراده.