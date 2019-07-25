كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تأمل في عقد صفقة تجارية مع جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ رئيس الوزراء الأسترالي بوريس جونسون ويأمل في توقيع واحدة من أولى الصفقات التجارية الثنائية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

صرح رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس إنه وجونسون يتطلعان للاجتماع في قمة مجموعة الـ 7 في فرنسا الشهر المقبل و"التحرك بسرعة كبيرة، عندما تتاح الفرصة" للتوصل إلى اتفاق تجاري.

أخبر موريسون المراسلين أن "هذا هو وقت التغيير بالنسبة للمملكة المتحدة" وجونسون "سوف يجلب فرصة جديدة... لحل المشكلات التي كانت صعبة للغاية".

وأضاف انه من مصلحة "الاقتصاد العالمي الأوسع" أن تحل بريطانيا وأوروبا قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

