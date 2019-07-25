كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تحظر عودة المتطرفين إلى البلاد لمدة عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر البرلمان الأسترالي اليوم الخميس القوانين التي تمكن الحكومة من منع المتطرفين المشتبه بهم من العودة إلى ديارهم لمدة تصل إلى عامين على الرغم من مخاوف بعض المحامين من انتهاك السلطة الجديدة للدستور.

أقر مجلس الشيوخ القوانين مع حزب العمل من يسار الوسط الذي يدعم مشروع قانون الحكومة المحافظة على الرغم من قلق حزب المعارضة من منح القانون وزير الداخلية بيتر داتون سلطة تقديرية مفرطة لتقرير من يتم نفيه.

وقد تساءل مجلس القانون الأسترالي، وهو أبرز مؤسسة للدفاع عن المحامين في البلاد، عما إذا كان القانون مقترح دستوريًا وحث أعضاء مجلس الشيوخ على إحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية للمراجعة بدلًا من التصويت لصالحه.

اقترح ريكس باتريك، عضو مجلس الشيوخ عن تحالف المركز الثانوي، اقتراحًا من شأنه ان يمنع مجلس الشيوخ من النظر في التشريع حتى تكشف الحكومة عن مشورتها القانونية. لكن كان مجلس الشيوخ منقسمًا بالتساوي حول الاقتراح - صوت 36 مؤيدًا ومعارضًا - لذلك فشل.

وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز لمجلس الشيوخ "الحكومة لديها نصيحة واضحة بأن هذا التشريع دستوري."

