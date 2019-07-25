أستراليا تحظر عودة المتطرفين إلى البلاد لمدة عامين

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أقر مجلس الشيوخ القوانين مع حزب العمل من يسار الوسط الذي يدعم مشروع قانون الحكومة المحافظة على الرغم من قلق حزب المعارضة من منح القانون وزير الداخلية بيتر داتون سلطة تقديرية مفرطة لتقرير من يتم نفيه.
وقد تساءل مجلس القانون الأسترالي، وهو أبرز مؤسسة للدفاع عن المحامين في البلاد، عما إذا كان القانون مقترح دستوريًا وحث أعضاء مجلس الشيوخ على إحالة مشروع القانون إلى لجنة برلمانية للمراجعة بدلًا من التصويت لصالحه.
اقترح ريكس باتريك، عضو مجلس الشيوخ عن تحالف المركز الثانوي، اقتراحًا من شأنه ان يمنع مجلس الشيوخ من النظر في التشريع حتى تكشف الحكومة عن مشورتها القانونية. لكن كان مجلس الشيوخ منقسمًا بالتساوي حول الاقتراح - صوت 36 مؤيدًا ومعارضًا - لذلك فشل.
وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز لمجلس الشيوخ "الحكومة لديها نصيحة واضحة بأن هذا التشريع دستوري."