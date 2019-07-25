كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك المركزي الأوروبي يناقش خطط تحفيز الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة أو يشير إلى أنه على وشك القيام بذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة كيفية دعم الاقتصاد من خلال مجالات الجدال بما في ذلك الحروب التجارية وبريكسيت.

يتوقع العديد من المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد أسعار الفائدة في الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو، بتعديل وعده بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة في العام المقبل. ستؤكد الصياغة الجديدة أن الخطوة التالية على الطريق يمكن أن تكون فاصلة.

لكن خفض سعر الفائدة اليوم الخميس ليس مستحيلًا - على الرغم من أن أحد معايير سعر الفائدة هو بالفعل أقل من الصفر.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تتحرك فيه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، أو على الأقل تستعد، لدعم الاقتصاد العالمي.

