طائرة المغرب تنهزم أمام تونس وتواصل السقوط في بطولة العالم للأقل من21 سنة

واصل المنتخب الوطني لكرة الطائرة، هزائمه في بطولة العالم لأقل من 21، المقامة في البحرين، بخسارته أمس الأربعاء أمام تونس بثلاثة أشواط لشوطين، في إطار المباريات الترتيبية للبطولة.

واتسمت المباراة بندية وتنافس كبيرين بين المنتخبين، حيث استطاع المنتخب الوطني حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25 مقابل 19، قبل أن يعدل التونسيون الكفة في الشوط الثاني بعد فوزهم به بالنتيجة ذاتها.

وعاد المغرب وحسم ثالث الأشواط لصالحه بحصة 25 مقابل 23، لينجح المنتخب التونسي في العودة مجددا خلال الشوط الرابع الذي أنهاه بنتيجة 25_19، معدلا الكفة بشوطين لكل منتخب، ليتجه المنتخبان لشوط خامس فاصل، استطاع منتخب تونس من كسبه بحصة 16_14، وهو ما مكنه من الفوز بالمباراة.

وتعد هذه الهزيمة، السادسة للمنتخب الوطني في البطولة، بعد خسارته أمام منتخبات، الصين، والبحرين، وبورتوربكو، ثم بولندا، وكوبا.