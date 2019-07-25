سعد لمجرد يكشف كواليس كليب “نجيبك”- فيديو

شارك الفنان سعد لمجرد، مساء أمس الأربعاء، كواليس تصوير كليبه “نجيبك” مع جمهوره، ليكشف له تفاصيل جديدة عنه.

واختار لمجرد أن ترافق لقطات كواليس كليبه نفس موسيقى أغنية “نجيبك”، واستعراض قدراته الصوتية في أدائها.

وظهرت في كواليس الكليب عارضة الأزياء البرازيلية “مارينا مارتينيز”، التي كانت بطلة العمل، وهي شهيرة في عالم عروض الأزياء “فاشن ويك”.

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وكشف فيديو كواليس “نجيبك” مدى حضور التأثيرات في صورة الكليب، عبر استخدام برامج احترافية خاصة.

وحقق فيديو كليب نجيك 14 مليون مشاهدة، وهو رقم غير معهود على أعمال لمجرد، منها كليب إنساي، الذي أصدره، أخيرا، رفقة الفنان المصري، محمد رمضان.