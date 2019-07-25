استنزاف الرمال دون ترخيص يثير الجدل في الناظور ومطالب للفتيت بالتدخل

وجه حقوقيون، طلبا لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، من أجل التدخل وفتح تحقيق في ما وصفوه باستغلال غير مرخص لمقالع الرمال بإقليم الناظور.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن فرعها بمدينة الناظور لاحظ انتشار غير مسبوق لمقالع الرمال التي تشتغل بدون رخص قانونية بإقليم الناظور.

وتقول الجمعية إنه بالإضافة إلى الخرق غير القانوني لمضامين تصميم تهيئة بلدية رأس الماء المصادق عليه، والذي يمنع الترخيص لاستغلال المقالع، فقد عاينت قيام بعض الأشخاص باقتلاع كميات كبيرة من الرمال بالنفوذ الترابي لجماعة حاسي بركان.

وتضيف الجمعية أنه بعد استفسار مصالح الجماعة والمديرية الإقليمية للتجهيز ومصالح المياه والغابات، تبين أن لا وجود لأية رخص استغلال لهذه المقالع العشوائية، مشيرة إلى أن مقتلعي الرمال لا يملكون إلا رخص شفهية، ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة ويشجع التدبير الفوضوي لهذه الثروة.

وطالبت الجمعية الفتيت بالإسراع في التدخل بفتح تحقيق في كل الخروقات، ومحاسبة المسؤولين عنهاوالسهر على الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية حفتظا على هذه الثروة.