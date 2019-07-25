تمكن المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة السلة، من بلوغ نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بفوزه أمس الأربعاء، على منتخب مالي مستضيف الدورة.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على الماليين بنتيجة 69 مقابل 61، في مباراة ربع النهائي، علما أنها المرة الأولى التي تنظم فيها بطولة خاصة باللاعبين المحليين لكرة السلة، في القارة السمراء.
ويصطدم المغرب في المربع الذهبي بالمنتخب الكيني، الذي تفوق في دور الربع على نظيره التونسي بحصة 82 لقاء 76.
ويلتقي المنتخب الأنغولي، الكونغو الديمقراطية في المباراة الثانية لتصف نهائي الكأس القارية، بعد تجاوز أنغولا في الربع الجزائر بنتيجة 89 مقابل 62، وفوز المنتخب الكونغولي على تشاد بحصة 67 لقاء 60.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة إفريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين.. المغرب يهزم مالي المستضيف ويبلغ المربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.