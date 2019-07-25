المغاربة يتصدرون أكثر الشعوب حصولا على جنسيات أوروبية.. 67 ألف شخص في سنة واحدة

كشف تقرير أوربي رسمي تصدر المغاربة لقائمة الشعوب الأكثر حصولا على جنسيات دول الاتحاد الأوربي لعام 2017.

وأوضح التقرير، الذي نشره مكتب الإحصاء الأوربي، أمس الثلاثاء، أن 825 ألف شخص حصلوا على جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

وتصدرت إيطاليا الدول المانحة لهذه الجنسيات بنسبة 18 في المائة من إجمالي هذه الأعداد، تليها المملكة المتحدة بنسبة 15 في المائة، وألمانيا، وفرنسا بنسبة 14 في المائة لكل منهما، ثم السويد، وإسبانيا بنسبة 8 في المائة منهما.

أما عن المستفيدين الرئيسيين من عمليات التجنيس، فكشف التقرير عن تصدر المغاربة للقائمة بواقع 67 ألفا و848 شخصا في مختلف دول الاتحاد، بما يشكل نسبة 8 في المائة من إجمالي الجنسيات الممنوحة.

وتوزعت الجنسيات الممنوحة للمغاربة ما بين الإيطالية بنسبة وصلت لـ33.4 في المائة مقابل 25.2 للجنسية الإسبانية، و24.6 في المائة للفرنسية، مقابل 7.5 في المائة للجنسية البلجيكية.

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وبعد المغرب جاءت كل من ألبانيا، والهند في المرتبتين الثانية، والثالثة كأكثر البلدان حصولا على الجنسيات الأوربية، حيث حصل 58 ألفا و853 ألبانيا على جنسيات أغلبها من اليونان، وإيطاليا، يليهم الهنود بـ31 ألفا و618 شخصا.

أما على المستوى الإقليمي، فإن الجزائر حلت في المرتبة الثانية عربيا، والعاشرة عالميا بواقع 20 ألفا و146 شخصا، توزعت جنسياتهم على 80 في المائة للفرنسية مقابل 5.7 في المائة للإيطالية، و4.9 في المائة للإسبانية، و3.1 في المائة للبلجيكية.

وشهدت القائمة وجود سوريا في المركز الثالث عربيا، والـ14 عالميا، حيث حصل 13 ألفا و515 مواطنا سوريا على الجنسيات الأوربية، توزعت نسبهم ما بين 63.9 في المائة للسويدية، و18.3 للألمانية.

وفي المركز الرابع عربيا، والـ16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا على جنسيات أوربية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 في المائة، وإيطاليا 25.4 في المائة.

أما العراقيون، فحلوا في المركز الخامس عربيا والـ18 عالميا، فحصل 11 ألفا و518 من مواطنيهم على جنسيات أوربية، توزعوا بين ألمانيا 30.2 في المائة، والسويد 28.4 في المائة، وهولندا (12.1في المائة، وبلجيكا 8.1 في المائة، ودول أوربية أخرى.