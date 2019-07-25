سجل هدفا من سداسية مانشستر سيتي.. المغربي تويزي يتألق تحت أنظار غوارديولا

قدم اللاعب نبيل تويزي من أصل مغربي والحامل للجنسية الإسبانية، أوراق اعتماده سريعا في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بتألقه أمس الأربعاء، في المواجهة التي جمعت “السيتيزنس” بفريق كيتشي من هونغ كونغ.
وأحرز تويزي هدفا من سداسية مانشستر سيتي في شباك كيتشي، في المواجهة المندرجة ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها السيتي، علما أنه دخل بديلا في الجولة الثانية للنجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ.
وتمكن صاحب 18 عاما، 8 دقائق على دخوله من إحراز الهدف الخامس لبطل الدوري الإنجليزي، علما أن سداسية السيتي افتتحها دافيد سيلفا، ثم وقع الألماني ساني ثاني الأهداف، وأضاف ستيرلينغ الهدف الثالث، قبل أن يعود ساني ويسجل الرابع، ثم تويزي الخامس، ليختتم إيكر بوز النتيجة بالهدف السادس، بينما أحرز لو تاز تشون هدف حفظ ماء الوجه لكيتشي.
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