الحمى القلاعية.. تلقيح مليون رأس من الأبقار و17 مليون رأس من الأغنام والماعز

تم إلى حدود، يوم أول أمس الثلاثاء، في إطار حملة التلقيح الوطنية التذكيرية ضد مرض الحمى القلاعية، التي ينجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تلقيح 17 مليون، و744 ألفا و573 رأسا من الأغنام، والماعز، ومليون و195 ألفا، و268 رأسا من الأبقار.

وأوضح المكتب أن عملية التلقيح تتواصل لتغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار، والأغنام، والماعز المقدر على التوالي بحوالي 3 ملايين رأس، و25 مليون رأس.

وتشمل الحملة مجموع القطيع الوطني للأبقار، والأغنام، والماعز، وذلك من خلال تنظيم حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف تعزيز مناعتها؛ وحملة تلقيح وقائية للأغنام، والماعز لحمايتها من الحمى القلاعية.

ودعا المكتب جميع المربين إلى الانخراط في هذه الحملة المجانية، التي يسهر على تنفيذها الأطباء البياطرة، المنتدبون في القطاع الخاص، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب.