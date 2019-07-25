النجم العربي فاروق الفيشاوي في ذمة الله

غيب الموت الفنان المصري فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بالقاهرة، عن عمر يناهز 67سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن سديق الراحل الإعلامي المصري سمير فقيه، خبر وفاة النجم العربي من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قايسبوك: إذ دون: “البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر إلى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخا وصديقا وأستاذا كبيرا.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان بمهرجان الإسكندرية السنة الماضية ما شكل صدمة لدى الجمهور والوسط الفني.

وفي آخر لحظات حياته دخل الفيشاوي غيبوبة كبدية، وتوقف كبده عن العمل، ليودع الحياة بعد ذلك، مخلفا حزنا كبيرا لدى عشاقه في مختلف أنحاء العالم العربي.

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وولد الفيشاوي بتاريخ 5 فبراير 1952 ، وكانت بداية نجوميته في فيلم “أبنائي الأعزاء شكرا” ، وسطع نجمه في بداية الثمانينيات بعد دوره في فيلم “المشبوه” مع الفنان عادل إمام.

وقدم الراحل 130 عملا دراميا، تاركا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

وارتبط الفيشاوي قيد حياته ب3 نساء هما الفنانة سمية الألفي، وهي أم ابنه الفنان أحمد الفيشاوي، كما ارتبط بالفنانة سهير رمزي، ثم شابة من خارج الوسط الفني تدعى نورهان.