طقس الخميس.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بكل من داخل البلاد والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة وكثيفة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والسواحل الوسطى، حيث ستكون الفرصة مهيأة لإمكانية نزول أمطار خفيفة ومحلية، فضلا عن تكون كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الوسطى والشمالية.

كما ستنمو سحب أخرى غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية أحيانا رعدية متفرقة ورعد، وستكون الأجواء بباقي الجهات مستقرة عموما مع سماء صافية إلى قليلة السحب مع إمكانية هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و23 درجة بكل من السواحل والمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 22 و27 درجة بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و36 درجة بسهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بكل من السايس وسهول تادلة وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 43 و46 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بباقي.