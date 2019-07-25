هدم منشآت تجارية بسلفيت وتجريف أراضي زراعية بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منشآت تجارية غرب سلفيت، فيما قامت آليات بتجريف أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل.

وقال مواطنون إن جرافات الاحتلال هدمت مغسلة ومنجرة تعود ملكيتها للمواطن نادي حسن سليمان من قرية حارس غرب سلفيت.

وقال المواطن نادي سليمان: " قامت جرافات الاحتلال بهدم مغسلة ومنجرة وجرف صبة باطون بمساحة 200م في المنطقة الغربية من القرية بحجة أنها مصنفة بمنطقة "C".

وقامت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي بهدم عدد من المنشآت التجارية للعائلة بنفس الحجة.

إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة البقعة، بزعم البحث عن خطوط مياه مسروقة تزود مستوطنتي "كريات أربع"، و"خارصينا".

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وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، أن آليات الاحتلال جرفت أراضي زراعية في منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ16 دونما، مزروعة بأشتال البندورة، بدعوى البحث عن أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" المقامتين على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل.

وذكر جابر أن الأراضي التي جرفت تعود ملكيتها إلى بدران بدر جابر (9 دونمات)، وعادل راشد جابر (3 دونمات)، وشادي فهمي جابر (4 دونمات).

وتشهد أراضي البقعة حملة مسعورة من الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.