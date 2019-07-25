الحوثيون يقصفون قاعدة جوية وأنباء عن مقتل 8 جنود سعوديين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، فيما قصفت جماعة الحوثي قاعدة الملك خالد الجوية للمرة الثالثة خلال أسبوع، فيما نفت قوات التحالف قصف القاعدة.

وأفادت فضائية الجزيرة الإخبارية نقلاً عن وسائل إعلام سعودية لم تسمها، أن "ثمانية جنود سعوديين قتلوا خلال مواجهات مع جماعة الحوثي في منطقة الحد الجنوبي".

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مقاتلي الجماعة تمكنوا من إيقاف تقدم القوات السعودية قبالة حدود نجران وجازان وعسير بعد اشتباكات معها.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة للجماعة أن الجيش السعودي استخدم طائرات أباتشي ضمن الهجوم.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من إعلان جماعة الحوثي السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية سعودية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

من جانبه، قال المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية".

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جاء ذلك بحسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز"، مشيرا إلى أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية" وفقا للبيان.

وقال سريع إن العملية تأتي ردا على "العدوان والغارات الجوية المتواصلة التي بلغت خلال الـ12 الساعة الماضية 21 غارة".

في المقابل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وقال المالكي إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام جماعة الحوثي من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفا تصريحاتهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها جماعة الحوثي.

وفي الآونة الأخيرة، كثف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.