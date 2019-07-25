بكلمات مؤثرة... نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي

نعى عدد من نجوم الفن المصري والعربي، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاماً.

أحمد السقا

وغرد الفنان أحمد السقا عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فاروق الفيشاوي".

محمد هنيدي وهاني رمزي

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة للفنان الراحل، عبر حسابه بموقع "تويتر" وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله، ربنا يرحمك يارب"، فيما كتب الفنان هاني رمزي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلاً: "البقاء لله، ربنا يرحمك يارب".