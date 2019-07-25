نجل فاروق الفيشاوي يرفض تنفيذ وصية والده... والسبب؟

وجاءت وصية الفيشاوي لابنه من فرط حبه لشخصية المطران "كابوتشي"، التي كان يُمني نفسها بتجسيدها على الشاشة في حياته، إلا أن القدر لم يُمهله بعد وفاته في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بعد معاناة مع مرض السرطان.الغريب في الأمر أن الفنان أحمد الفيشاوي رفض تنفيذ وصية والده، بحسب تصريحاته لمراسل 24 عقب إعلان فاروق الفيشاوي عن وصيته آنذاك، حيث قال إنه لا يفكر في تجسيد هذه الشخصية من الأساس، ولكنه قد يُساهم في إنتاج فيلم عنه حال وجود فكرة بذلك.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي قد وافته المنية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاماً.