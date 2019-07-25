كلاب ضالة تنهش طفلًا بالكويت

هاجمت الكلاب الضالة، طفلاً مصريًا، والتهمت جزءًا من ساقه في منطقة "حولي" بالكويت.
وأضافت إن "الساحة الواقعة بين مسجد الصقعبي، ودار حفظ القرآن الكريم خلف مخفر النقرة تسرح فيها الكلاب الضالة، ما يعرّض حياة المارة للخطر، خصوصًا الأطفال وكبار السن منهم، بحكم وقوعها وسط منطقة سكنية وتجارية".
وأشارت إلى أن "البلدية منذ أسبوعين اصطادت كلبًا واحدًا وتركت البقية من دون سبب على الرغم من الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها سكان المنطقة".
وتابعت الأم: "ابني حسام وبعدما نهش الكلب قطعة من ساقه خضع للعلاج في مستوصف حولي، وأخذ إبرًا خاصة بهذا النوع من الإصابات، إلا أنه ما حصل له أسكن الرعب في قلبه، وأناشد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بأن تقوم بواجبها في مكافحة الكلاب الضالة في هذه المنطقة، حتى لا يحدث مكروه لأحد قد يكون ضحية لها".
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