العراق يحافظ على مركزه الـ77 في تصنيف 'فيفا' الجديد

وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ(77) برصيد (1315) نقطة، بينما حل منتخب أسود الرافدين في المركز التاسع آسيوياً، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.واحتل المركز الثامن على مستوى المنتخبات العربية، بعد تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والامارات والسعودية.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي، برصيد (1746) نقطة، يليه المنتخب البرازيلي برصيد (1726) ثم فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.

