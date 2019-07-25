خبز البسكويت في السيارة وتحت أشعة الشمس خلال موجة الحرّ... شاهدوا النتيجة!

استعرضت خدمة الطقس الوطنية في ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأميركية، آثار الحرارة المرتفعة من خلال محاولة خبز بسكويت باستخدام سيارة والشمس.

وبحسب موقع «فوكس نيوز» نشرت خدمة الطقس الوطنية في أوماها تغريدات عن تجربة خبز البسكويت في السيارة على حرارة الشمس على مدار ثماني ساعات.

وقالت «هالي بوفا»، عالمة الأرصاد الجوية في National Weather Service في فالى، لصحيفة أوماها وورلد هيرالد: «كنا في الواقع سنقوم بخبز الكوكيز، لكن المتجر لم يكن لديه ذلك الكوكيز، لذا قمنا بخبز البسكويت بدلاً منه، اعتقدنا أنها ستكون تجربة ممتعة لو قمنا بها».

وقد تم إجراء التجربة بعد إطلاق تحذير بارتفاع مفرط للحرارة في جزء كبير من شرق نبراسكا حتى الساعة 7 مساءً يوم السبت من قبل دائرة الطقس الوطنية حيث وصل أعلى مستوى في أوماها يوم الخميس 33 مئوية.



قالت في أول تغريدة: «إذا كنت تتساءل عما إذا كان الجو حارًا اليوم، فنحن نحاول خبز البسكويت باستخدام الشمس والسيارة فقط في ساحة انتظار السيارات الخاصة بنا. سنبقيك على تواصل دائم».

تم وضع عجينة البسكويت على ورقة زبدة داخل سيارة مغلقة صباح يوم الخميس جنباً إلى جنب مع ميزان الحرارة. وذكر الموقع أن البسكويت عادة ما يستغرق حوالى من 14 إلى 17 دقيقة فى حرارة 350 درجة ليُخبز. Advertisements وتضمنت التغريدة التالية صورة للبسكويت والتسمية التوضيحية، «45 دقيقة. البسكويت في ارتفاع». ونشر التحديث التالى بعد حوالى ساعة من التغريدة الأولى قال: «وصلت درجة حرارة المقلاة إلى 80 درجة مئوية (175 فهرنهايت) في 60 دقيقة، والبسكويت 67 درجة (153 فهرنهايت)».

تحميص البسكويت على حرارة الشمس



بعد حوالى خمس ساعات، نشرت خدمة الطقس الوطنية بأوماها تحديثًا آخر مكتوبًا: «يتم تحميص البسكويت ولكن الجزء السفلي لا يزال لينا. إلا أن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن درجة حرارة المقعد الخلفي في الظل هي 62 درجة مئوية (144 فهرنهايت)!»

وقال تحديث آخر: «بعد ما يقرب من 8 ساعات في الشمس، يكون الجزء الخارجي من البسكويت صالحًا للأكل فعليًا. ولا يزال الوسط نيئا إلى حد ما... كانت أقصى درجة حرارة على المقلاة 85 درجة مئوية (185 فهرنهايت)»، وأضاف: «هذا وقت مناسب لتذكير الجميع بأن سيارتك في الواقع تزداد سخونة».