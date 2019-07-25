دولة الإمارات وإندونيسيا.. صداقة ممتدة عنوانها التسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا بعلاقات راسخة وممتدة، تسبق تاريخ التدشين الرسمي للعلاقات الدبلوماسية في عام 1976، ويتمتع البلدان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتطورة؛ حيث تم افتتاح السفارة الإندونيسية في أبوظبي 28 أكتوبر 1978.

عام 2003 افتتحت إندونيسيا قنصلية عامة في دبي، ويبرز التسامح أحد أهم القواسم المشتركة في تجربة البلدين؛ حيث نجحت إندونيسيا في صهر التعدد العرقي واللغوي والديني.