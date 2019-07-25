القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا بعلاقات راسخة وممتدة، تسبق تاريخ التدشين الرسمي للعلاقات الدبلوماسية في عام 1976، ويتمتع البلدان بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتطورة؛ حيث تم افتتاح السفارة الإندونيسية في أبوظبي 28 أكتوبر 1978.
عام 2003 افتتحت إندونيسيا قنصلية عامة في دبي، ويبرز التسامح أحد أهم القواسم المشتركة في تجربة البلدين؛ حيث نجحت إندونيسيا في صهر التعدد العرقي واللغوي والديني.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات وإندونيسيا.. صداقة ممتدة عنوانها التسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.