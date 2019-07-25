سفير إندونيسيا في دولة الإمارات: زيارة ولي عهد أبوظبي حلم أصبح حقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات حسين باجيس، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى جاكرتا هي حلم كبير أصبح الآن حقيقة، وبالطبع ستزيد من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستتبعها زيادة في الاستثمار والتجارة والسياحة.
وأكد سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات، التجربة الرائدة لدولة الإمارات في نشر ثقافة التسامح وكيف يمكن الاستفادة منها في جمهورية إندونيسيا.
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