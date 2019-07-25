تصاعد حملة اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية

تصاعدت حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، هذا الأسبوع بداعي ارتباطهم بفعاليات ضد قوات سلطات الاحتلال.

ورصدت "العين الإخبارية" اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 71 فلسطينيا في غضون 5 أيام فقط كان آخرها توقيف 16 منهم خلال ساعات الليلة الماضية وفجر الخميس.

كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، 23 فلسطينيا، سبقهم 9 مساء الثلاثاء، و 19 مساء الإثنين، سبقههم 4 إلى سجون الاحتلال مساء الأحد.

Advertisements

واستنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية فإنه حتى مطلع شهر يوليو/تموز الجاري كان 5141 فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال.

ومن بين هؤلاء فإن 3041 يقضون أحكاما في السجون و1636 يخضعون للتحقيق أو ينتظرون المحاكمة إضافة إلى 464 معتقلا إداريا وهم الذين تعتقلهم إسرائيل دون توجيه اتهامات محددة لهم مكتفية بالقول إنهم يشكلون خطرا أمنيا عليها.

من جانبها قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 2759 فلسطينيا منذ بداية عام 2019 حتى يونيو الماضي، بما في ذلك 446 قاصرا و76 من النساء.

وأضافت، في تقرير أرسلت نسخه منه إلى "العين الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 364 فلسطينيا خلال شهر يونيو الماضي فقط.

وأشارت إلى أن توزيع المعتقلين خلال شهر يونيو جاء كان كما يلي: (160) من القدس، (56) من رام الله، (60) من الخليل، (31) من جنين، (40) من بيت لحم، (25) من نابلس، (13) من طولكرم، (9) من قلقيلية، (5) من طوباس، (5) من سلفيت، (9) من أريحا و(7) من قطاع غزة".