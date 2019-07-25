حزب الأمة السوداني يدين محاولة الانقلاب الفاشلة

أدان حزب الأمة السوداني بقيادة مبارك الفاضل المهدي، المحاولة الانقلابية الفاشلة، داعيا للإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لقطع الطريق أمام النظام البائد.



وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أعلن أمس الأربعاء، عن إحباط رابع محاولة انقلابية منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، شارك فيها رئيس أركان الجيش هاشم عبدالمطلب وضباط يتبعون للتنظيم الإخواني.

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وأصدر حزب الأمة بيانا، أكد خلاله موقفه الرافض للانقلابات العسكرية والتي كانت سببا أساسيا في أزمات البلاد السياسية منذ استقلال السودان، معتبرا أن كل مساوئ الانقلابات تجلت في انقلاب "الجبهة الإسلامية" عام 1989 والذي كاد أن يؤدي بالبلاد لولا نجاح الثورة الشعبية.

وقال البيان: "إن الانقلاب الفاشل يعد محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الشمولية الأول الذي تخطيناه بفضل جسارة شعبنا ودماء شهدائنا"، مشيرا إلى أن أخطاء من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ساعدت منسوبي النظام السابق في المحاولة للانقضاض على الثورة.

وتابع: "الأخطاء التي وقع فيها الطرفان أغرت حرس النظام القديم بالعودة للمشهد مرة أخرى عبر محاولة الانقلاب العسكري ولن تقف محاولاتها إن استطالت حالة الصراع بين مكونات الثورة واستمرت حالة الفراغ السياسي والتنفيذي"، داعيا إلى ضرورة التعامل مع المجلس العسكري كشريك في الثورة وعدم معاداته.

وحمل حزب الأمة، قوى الحرية والتغيير مسؤولية التعبئة الإعلامية العدائية من بعض المكونات، والتي تسعى لخلق فتنة بين الجيش والدعم السريع مما يقود البلاد للحرب الأهلية وإجهاض مقاصد الثورة.