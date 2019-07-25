تحطم مقاتلة "ميج-29" في بحر قزوين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، أن طائرة مقاتلة تابعة لقواتها الجوية اختفت خلال رحلة تدريبية من على شاشات الرادار، وعلى الأرجح سقطت في بحر قزوين.



وأفادت الوزارة بأن الطائرة من طراز "ميج-29"، وكانت تقوم برحلة تدريبية اختفت فجأة من الرادار وأنه بحسب البيانات الأولية، تحطمت الطائرة وسقطت في بحر قزوين.

وتعمل طائرة "ميج-29" روسية الصنع منذ القرن الماضي، وكانت تعتبر من أفضل المقاتلات السوفيتية، ولا تزال هذه الطائرة في الخدمة في الجيش الروسي الذي يواصل تطويرها وتحديثها.