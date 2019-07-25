سأل النائب نديم الجميل: "لماذا أُلغيت مناقصة الطوابع الرسمية في وزارة المالية بعد أن رفعت الوزارة مستوى دفتر الشروط ومشاركة أربع من كبريات الشركات؟ هل أُلغيت بسبب عدم قدرة إحدى الشركات "المختارة مسبقًا" على تلبية الشروط الجديدة؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بدنا نخلص من إحتكار الشركات"المعروفة مسبقًا" لكلّ المناقصات".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: "بدنا نخلص من إحتكار الشركات المعروفة مسبقا لكل المناقصات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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