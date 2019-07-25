نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحين الى ​مستشفى​ سرحال وعالجوا مصابة محلياً اصيبوا جراء انحراف سيارتهم وانقلابها على طريق عام الربوة-المتن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة جرحى اثر حادث مروري في الربوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.