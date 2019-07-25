جعجع التقى وفدا من رؤساء مراكز القوات في بلدان الانتشار

التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة ​سمير جعجع​، وفداً من رؤساء مراكز ومحازبي "القوّات" في بلدان الإنتشار وبحث معهم في الشؤون التي تعني الإغتراب، وحضّهم على العمل بجهد كبير من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الرأي العام في بلدان الإنتشار وابقاء القواعد في نشاط دائم استعداداً للإستحقاقات الإنتخابيّة المقبلة.

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