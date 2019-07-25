بيروتي: يجب ان يكون لدينا سياسة لجذب السياح الى لبنان

أكد الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أننا "نعوّل كثيراً على الموسم السياحي وهناك 40 الف سائح سعودي منذ اول العام لغاية اليوم"، لافتا الى ان "لدينا مشكلة في سعر بطاقات السفر الى لبنان ويجب ان يكون لدينا سياسة لجذب السياح الى لبنان".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود، لفت بيروتي الى انه "عندما نتحدث عن بطاقات السفر يعتبر البعض اننا ضد شركة طيران الشرق الاوسط وهذا الامر غير صحيح"، معتبرا ان "الاحتكار في طيران الشرق الاوسط هو ضمن اطار المحاصصة السياسية".
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