بدء اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب برئاسة ضو

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي الذي ينعقد في ​سراي صيدا​ الحكومي برئاسة محافظ الجنوب ​منصور ضو​ وحضور ​قادة الأجهزة الأمنية​ والعسكرية والقضائية في محافظة لبنان الجنوبي، وعلى طاولة بحثه بند أساس، مجريات تحركات ​اللاجئين الفلسطينيين​ الاحتجاجية في صيدا اتجاه قرار وزير العمل وتأثيراتها على الأوضاع العامة.

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