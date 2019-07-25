الأشقر: لم يتم إلغاء الحجوزات في مناطق الشوف وعاليه بل تم تجميدها

اشار رئيس نقابة أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر الى ان "نسبة الإشغال في الفنادق مرتفعة ولكن المداخيل مازالت متراجعة بشكل كبير وهي اقل 35 % عن عامي 2009 و 2010".

واكد الاشقر انه "لم يتم إلغاء الحجوزات في مناطق ​الشوف​ و​عاليه​ بل تم تجميدها اما في بقية المناطق فهي ليست بقدر الطموحات بسبب الجدالات السياسية".