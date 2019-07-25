الأشقر: لم يتم إلغاء الحجوزات في مناطق الشوف وعاليه بل تم تجميدها

اشار رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر الى ان "نسبة الإشغال في الفنادق مرتفعة ولكن المداخيل مازالت متراجعة بشكل كبير وهي اقل 35 % عن عامي 2009 و 2010".
واكد الاشقر انه "لم يتم إلغاء الحجوزات في مناطق الشوف وعاليه بل تم تجميدها اما في بقية المناطق فهي ليست بقدر الطموحات بسبب الجدالات السياسية".
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